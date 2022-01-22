قطر تبيع أكثر من مليون تذكرة لكاس العالم في أقل من 24 ساعة

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أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بأنه تم استقبال أكثر من مليون و200 ألف طلب لتذاكر مباريات كأس العالم. قطر 2022 في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وأوضح “فيفا” في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم طلب ما يزيد عن 140 ألف تذكرة لحضور المباراة النهائية. وأكثر من 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح المقرر إقامتها في 21 نوفمبر المقبل.

ورتب البيان عددا من الدول من حيث الإقبال على التذاكر، حيث جاءت قطر في الصدارة. ثم الأرجنتين فالمكسيك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

ومن المنتظر أن يتم إخطار مقدمي الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا وأصحاب الطلبات غير الناجحة. بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه 8 مارس المقبل. بحسب البيان.

في حين كانت دولة قطر قد افتتحت، الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة “كأس العالم 2022”. المقرر إقامتها في قطر.

من جانبه، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم. فيفا قطر 2022: “استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي. تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة.

في حين قطر تطلّع جنباً إلى جنب مع شركاء البطولة للترحيب بالمشجعين. في احتفالية تستقطب أنظار العالم”.

وأعلن موقع الفيفا الرسمي عن إنطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر. كأس العالم FIFA قطر 2022.

في حين قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ “استضافة قطر لأول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي تشكل حدثاً استثنائياً يحتفي بشغف شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة. قطر تطلّع جنباً إلى جنب مع شركاء البطولة للترحيب بالمشجعين في احتفالية تستقطب أنظار العالم. ”