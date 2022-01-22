غوتيريش: وليامز تقوم بجميع أشكال الوساطة كي تعقد الانتخابات

22 يناير، 2022 11:21 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة. أملا في خلق الظروف كي تُعقد بالفعل الانتخابات. وأن تعقد في الفصل الأول من هذا العام.

وقال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي.”

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح أنها ستُجرى أولا. مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي.

مشيرا إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.

وفي سياق متصل أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيفاني وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر. أنها ألتقت رئيس مجلس شيوخ ليبيا عمر الشامخي.

واوضحت وليامز أن حوار مثمرا جرى الخميس الماضي مع الشامخي تم فيه التشديد على أهمية إجراء الانتخابات. في أقرب وقت ممكن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.

وقالت وليامز “كما تشرفت بتلقي دعوة وجهها لي الشيخ الشماخي لزيارة بلدية الابرق”.

وفي سياق متصل ألتقت أمس الجمعة وليامز مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوغوونينغ. وركزا على قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية في ليبيا. بالتوازي مع الإبقاء على العملية الانتخابية في مسارها الصحيح.

في حين كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قد قالت إن صلاحيات البرلمان تتضمن تغيير الحكومة الحالية.

واستطردت الحكومة في تصريحات لسبوتينك أن تغيير الحكومة يتم بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

غوتيريش: وليامز تقوم بجميع أشكال الوساطة كي تعقد الانتخابات
غوتيريش: وليامز تقوم بجميع أشكال الوساطة كي تعقد الانتخابات
22 يناير، 2022 11:21 ص
10

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