رولز رويس.. طفل يمتلك نسخة من الخشب لأغلى طراز في العالم

أخبارليبيا24_متابعات

كانت قد كشف ماركة رولز رويس عن السيارة الأغلى في العالم، موديل Boat Tail بتكلفة تصل لـ 28 مليون دولار. خلال عام 2021 الماضي.

الآن أصبح هناك نسخة صغيرة مطابقة للسيارة الأغلى على وجه الأرض، صنعت من الخشب. حقق بها أب أمنية طفله باقتناء نسخته الصغيرة الخاصة من هذا الطراز الاستثنائي.

في حين نقل موقع “موتور وان” مقطع فيديو نشر على قناة فن الصناعة بالخشب ND – Woodworking Art من موقع يوتيوب. يكشف كيف نجح فني في صناعات الأخشاب في صناعة نسخة أصغر حجما. من طراز رولز رويس Boat Tail ليحقق أمنية نجله في اقتناء هذا الطراز.

وبحسب الموقع، المشروع استغرق لصناعة نسخة خشبية صغيرة من الطراز 68 يوما. وهي تعمل بمحرك كهربائي صغير، ومنظومة تدوير بسيطة، بنظام دفع خلفي مع منظومة فرامل.

في حين كانت رولز رويس قد كشفت النقاب عن السيارة Boattail الجديدة المستوحاة من اليخوت الفاخرة.

وقالت شركة تصنيع السيارات الفارهة، سيقتصر الإنتاج لهذه السيارة على ثلاث نسخ فقط لعملاء مختارين بعناية.

في حين تأتي رولز رويس Boattail بأربعة مقاعد، ويبلغ طولها نحو 5.90 متر، مع مؤخرة على شكل سطح اليخت.

وتحتوي على بعض المزايا، التي تحاكي تصميم اليخوت مثل التناقص التدريجي للمؤخرة. على غرار مؤخرة اليخت والجزء العلوي الذي يشبه الشراع أكثر من السقف.

في حين تشتمل السيارة على غطائين خلفيين مع حيز يشتمل على أطباق وطاولات قابلة للطي ومظلة قابلة للتمديد هيدروليكيا. بالإضافة إلى جهاز لتبريد المشروبات.