تويتر تُغلق حساب قناة ليبيا الأحرار لخرقه معايير وسياسة المنصة

أخبار ليبيا 24

أغلقت منصة تويتر حساب قناة ليبيا الأحرار المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك لخرقه المعاير والقواعد المعمول بها بالموقع.

ويأتي غلق صفحة القناة بالتزامن مع إغلاق حسابات وصفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في توتير وفيسبوك.

وكانت قد أعلنت شركة ميتا في وقت سابق إزالة حسابات وصفتها بالمحرضة. على منصتي فيسبوك وانستغرام تدار من داخل تركيا وعلى ارتباط وثيق بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضحت الشركة أنها أزالت 41 حسابًا على فيسبوك و133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حسابًا على انستغرام.

وأكدت، أن تلك الحسابات نشأت في المقام الأول في تركيا واستهدفت بشكل أساسي الأشخاص في ليبيا.

وأضافت، أنها وجد هذه الشبكة كجزء من تحقيقها الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في ليبيا والمرتبط بتقارير سابقة عن انتحال الهوية.

وأكدت، أنها ربطت هذا النشاط بحزب العدالة والبناء في ليبيا التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت ميتا إنه تم تعطيل صفحات الشبكة بسبب انتحال الهوية وانتهاكات أخرى. وأكدت أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط باللغة العربية أخبارًا وأحداثًا جارية في المنطقة. بما في ذلك الانتخابات المتأخرة وانتقاد صعود المرأة في السياسة والمجتمع ووسائط.