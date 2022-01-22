تأجيل عرض النسختين الأخيرتين من الفيلم المهمة المستحيلة

أخبارليبيا24_متابعات

أعلنت الشركات المنتجة لسلسلة أفلام “المهمة المستحيلة”، في بيان صدر اليوم الجمعة. عن تأجيل عرض النسختين الأخيرتين من الفيلم بسبب الانتشار الجديد لفيروس كورونا.

وقالت شركتا “باراماونت بيكتشرز” و”سكاي دانس”، المنتجتان للفيلم، في بيان نقلته وكالة “رويترز”. إن “الجزأين السابع والثامن من سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة” أو “ميشن إمبوسيبل”. من بطولة الممثل توم كروز تم تأجيلهما حتى عامي 2023 و2024 بسبب وباء “كوفيد-19”.

“وبعد بحث مستفيض قررت “باراماونت بيكتشرز” و”سكاي دانس” تأجيل موعدي عرض فيلمي “ميشن إمبوسيبل 7و8″ بسبب استمرار الوباء”.

وكانت الشركتان قد أعلنتا، في وقت سابق، أن تقديم الجزء السابع من السلسلة “ميشن إمبوسيبل 7”. في دور العرض في سبتمبر من عام 2022، على أن يتبعه الجزء الثامن “ميشن إمبوسيبل 8” في يوليو من عام 2023.

وحُدد الموعد الجديد لعرض الفيلمين في 14 يوليو عام 2023 للجزء السابع، وفي 28 يونيو عام 2024 للجزء الثامن من السلسلة.

وكان النجم العالمي توم كروز قد بدأ في مشروعه السينمائي التالي بعد استئجار شقة فاخرة. كانت في السابق غرفة حرب رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة السير ونستون تشرشل. ويحضركروز الآن لـ Mission: Impossible 8، بعدما عان نجم هوليود من سلسلة من التأخيرات. أثناء محاولته تصوير Mission: Impossible 7 خلال جائحة فيروس كورونا.

ولكن مع اكتمال العمل أخيرًا المقرر عرضه في عام 2022 ، يُعتقد أن كروز ، 59 عامًا ، يخطط لظهوره الثامن كجاسوس بعيد المنال ، وقد وجد بالفعل مكانًا للإقامة عند بدء العمل في إنجلترا العام المقبل.