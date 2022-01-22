الناطق باسم الاتحاد الأوروبي: تعزيز الحوار يقود إلى انتخابات في الفترة القريبة

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قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو في تصريحات لوقع القاهرة 24 الجمعة. إن تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا هي قاعدة ضرورية. لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة. وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة.

وأوضح لويس ميغيل بوينو أن لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر. ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج.

في حين تابع “نعتقد أن من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية. وأن الاتحاد الأوروبي حشد الموارد اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات”.

وأشار إلى الحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

ونوه أن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال زيارته لبروكسل. دعم الاتحاد الأوروبي الواضح للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفي سياق ليس ببعيد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة. أملا في خلق الظروف كي تُعقد بالفعل الانتخابات. وأن تعقد في الفصل الأول من هذا العام.

في حين قال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي.”

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح أنها ستُجرى أولا. مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي.

في حين أشار إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.