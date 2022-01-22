السويلحي: قائمة عقيلة وباشاغا إذا وصلت إلى السلطة لن تسمح بإجراء انتخابات ديسمبر

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قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الاستشاري. عبدالرحمن السويحلي. كنت على قناعة تامة بأنّ قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا الخاسرة في جنيف إذا وصلت إلى السلطة التنفيذية المؤقتة لن تسمح بإجراء انتخابات 24 ديسمبر.

وأضاف :”وبعدها أصروا على الانتخابات الرئاسية، ولكن عندما ترشح الدبيبة وسيف القذافي انقلب عقيلة وباشاغا وحفتر على الانتخابات وأصبحوا رافضين لها”.

وأكد. أن ملتقى الحوار السياسي كان على وشك التصويت على قاعدة دستورية للانتخابات ولكن تم إفشاله ومنعه من التصويت من قِبل المبعوث الأممي كوبيش.

وأشار إلى أن عقيلة صالح ومجموعته قاموا بصياغة قوانين الانتخابات منذ البداية بطريقة تؤدي إلى رفضها. ومن ثم إفشال العملية الانتخابية برمّتها.

وأفاد السويحلي أن المبعوث الأممي السابق كوبيش يتحمل جزءًا كبيرا من المسؤولية عن ذلك.