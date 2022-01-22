الأهلي بنغازي يحسم الدربي بالفوز على النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق النادي الأهلي فوزا على منافسه التقليدي النصر اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا بنتيجة هدف دون رد .

ويأتي هذا اللقاء في الجولة التاسعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل الأهلي هدفه الوحيد من علامة الجزاء عبر المدافع حامد الثلبة في الدقيقة 71 من زمن المباراة .

وهذا الفوز هو الثامن للأهلي الذي سجل الفوز في جميع مبارياته .. بينما تلقي النصر الخسارة الثالثة للنصر هذا الموسم .

وبهذا الفور انهي الجزارة مرحلة الذهاب برصيد 27 نقطة في الترتيب الأول .. وتوقف رصيد الفحامة عند 16 نقطة في المركز الثالث .