الأهلي بنغازي يحسم الدربي بالفوز على النصر

22 يناير، 2022 7:34 م
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الأهلي والنصر دربي
الأهلي والنصر دربي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق النادي الأهلي فوزا على منافسه التقليدي النصر اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا بنتيجة هدف دون رد .

ويأتي هذا اللقاء في الجولة التاسعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل الأهلي هدفه الوحيد من علامة الجزاء عبر المدافع حامد الثلبة في الدقيقة  71 من زمن المباراة  .

وهذا الفوز هو الثامن للأهلي الذي سجل الفوز في جميع مبارياته .. بينما تلقي النصر الخسارة الثالثة للنصر هذا الموسم .

وبهذا الفور انهي الجزارة  مرحلة الذهاب برصيد 27  نقطة في الترتيب الأول .. وتوقف رصيد الفحامة  عند 16 نقطة في المركز الثالث .

22 يناير، 2022 7:34 م
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