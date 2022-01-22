إلغاء ديربي طبرق بين الصقور والأخضر بسبب انسحاب الأمن بين الشوطين

أخبار ليبيا 24-خاص

قرر حكم ديربي مدينة طبرق بين فريقي الصقور والمختار إلغاء المواجهة بينهما على الرغم من انطلاق المباراة في موعدها وانتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بينهما.

جاء ذلك بعد انسحاب رجال الأمن القائمين على تأمين المباراة التي تجرى في إطار ذهاب المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

وذكر مراسل أخبار ليبيا24 إن حكم الساحة والمراقب قررا عدم استئناف المباراة بين الفريقين. بسبب انسحاب رجال الأمن بين الشوطين وإحالة التقرير إلى اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم. لإصدار القرار حسب اللوائح المنظمة للمسابقة .

وأدار اللقاء الحكم مصطفى الدرسي وساعده كل من أحمد الشتيوي وأحمد ضيف. وقام بمهمة الحكم الرابع محمد عبدالله وراقب اللقاء توفيق الضاوي.

ويتصدر الصقور المسابقة برصيد 8 نقاط، بينما يحل المختار في آخر الترتيب برصيد ثلاثة نقاط.