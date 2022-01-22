الاتحاد يكشف عن إجراء عملية جراحية لنجمه

22 يناير، 2022 5:44 م
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محمد خليل
محمد خليل

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف نادي الاتحاد عن إجراء لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد خليل لعملية جراحية على الزائدة .

وذكر نادي الاتحاد في بيان له أن تم نقل اللاعب محمد خليل إلى المستشفى  بعد شعوره بآلام عند تواجده مع بعثة الفريق .

وأوضح بعد إجراء الكشوفات تبينَ أن الألم بسبب الزائدة، وتم إجراء عملية له.

ويعتبر محمد خليل من اللاعبين الشبان الذين برزوا هذا الموسم وقدموا مع الاتحاد أداء مميز .

وكان الاتحاد قد انهى مرحلة الذهاب للدوري الليبي في صدارة المجموعة الثانية .

واحتل أبناء العاصمة الليبية صدارة المجموعة الثانية بعد أن جمع 19 نقطة من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 .

22 يناير، 2022 5:44 م
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