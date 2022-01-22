أبل تكشف عن هاتفها الأيفون الأرخص سعرا

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كشفت عدة تسريبات جديدة عن هاتف أبل الآيفون الأرخص سعرا الذي من المقرر أن تطلقه الشركة العام الجاري.

وتظهر تلك التسريبات أن الهاتف الجديد سيحمل بعض إمكانيات الهواتف الرائدة لأبل التي أطلقتها العام الماضي، خاصة المعالج.

وبينما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم iphone SE+ 5G، سيحتوي على شاشة كبيرة مساحتها 5.69 بوصة. وسمك 7.3 ميليمتر وفتحة عدسة تصل إلى 8.2 مليميتر. قال آخرون إن هذا الهاتف لن تطلقه الشركة العام الجاري، وربما تطلقه العام المقبل.

وأعلنت شركة آبل عن تحديثات للأسعار والعوائد من التطبيقات في بعض الدول بسبب التغييرات الضريبية وسعر الصرف. باستثناء الاشتراكات السابقة التي تتجدد تلقائيا.

ومن بين هذه الدول البحرين، إذ ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 10٪، وعُمان التي فرضت ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 5٪. وزيمبابوي التي فرضت ضريبة خدمات رقمية جديدة بنسبة 5٪.

ويمكن للمطورين اختيار تغيير أسعار تطبيقاتهم واشتراكاتهم أو تحمل التكلفة الإضافية بأنفسهم.

وأكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر TheElec على أن أبل لن تطلق أجهزة iPad المميزة بشاشة OLED هذا العام.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن أبل تخطط لإطلاق جهاز آيباد بحجم 15 إنش وشاشة OLED لاحقاً هذا العام. إلا أن أحدث التقارير أوضحت خطط أبل لتأجيل إطلاق أجهزة الآيباد بشاشة OLED حتى 2024.

وذكرت المصادر أن السبب وراء هذا القرار هو عدم قدرة سامسونغ على توفير شاشات OLED وفقاً لمتطلبات جودة أبل بسعر عملي.