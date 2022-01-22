آبل تهدي عملاء هيونداي خاصية المفتاح الذكي

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وسعت آبل، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية نطاق استخدام خاصيتها الرقمية المميزة المتمثلة في مفتاحها الذكي CarKey .. الذي كان يُقتصر في استخدامه على سيارات “بي إم دبليو” الألمانية .. ليشمل أيضًا سيارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية “هيونداي”.

وهذا العام، تعمل آبل على توسيع ميزة CarKey الخاصة بها، التي تسمح لطرازات هاتف آيفون بفتح قفل سيارات هيونداي.

نمو متزايد

وتعد القدرة على استخدام الهاتف الذكي كمفتاح سيارة رقمي يمكنه فتح أو قفل أو حتى بدء تشغيل السيارة في بعض الحالات إحدى الميزات التي تشهد نموًّا متزايدًا على الهواتف الذكية الحديثة.

ومع ذلك، فإن ميزة فتح قفل السيارة ليست مقصورة على الهواتف فقط.

حيث تعمل الساعات الذكية، بما في ذلك “آبل ووتش” Apple Watch ، كمفاتيح رقمية لفتح السيارة.

مفاتيح رقمية

لقد وسعت الهواتف والساعات الذكية وظائفها لتشمل العمل كمفاتيح رقمية ليس فقط لفتح قفل المركبات، ولكن أيضًا للمنازل وغرف الفنادق.

وفي حين أن معظم الحالات تتطلب تقريب الهاتف أو الساعة من السيارة أو الباب لفتح القفل .. فإن الأجهزة التي تدعم تقنية النطاق العريض الفائق لا تحتاج إلى القيام بذلك .. لأن الهاتف سيفتح الباب بينما يبقى هو في الجيب أو الحقيبة.

في الوقت الحالي، تعمل خاصية CarKey فقط مع سيارات “بي إم دبليو” المختارة، لكن شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية ذكرت أن آبل تضيف سيارات هيونداي .. بالإضافة إلى موديلات من العلامة التجارية الفاخرة الكورية “جينيسيس موتورز” قريبًا.

ووفقًا لـ “بلومبرج”، جرى اكتشاف طرازات هيونداي التي تحصل على دعم CarKey لأول مرة في كود iOS 15 منذ أشهر.

ومن المتوقع أن تطرح الميزة هذا الصيف، لكن طرازات سيارات هيونداي المحددة غير معروفة حاليًّا .. ولكن هناك احتمالاً أن تدعم سيارتها الكهربائية IONIQ 5.

وبخلاف شركات آبل وجوجل وسامسونج، هناك شركتان لتصنيع الهواتف الذكية تقدمان ميزة مفتاح السيارة الرقمية لأجهزتهما.

الميزة متوفرة في هواتف Pixel 6 و Galaxy S21 ولكنها تعمل فقط مع سيارات بي إم دبليو طرازات 2020 و 2022.

وكشفت جوجل أنه سيتم إضافة المزيد من العلامات التجارية للسيارات التي تستخدم خاصية المفتاح الذكي في المستقبل.

نتيجةً لذلك، من المفترض أيضًا أن تنمو قائمة العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تدعم ميزة مفتاح السيارة الرقمية هذا العام.