يلماز: زيارتي لمدينة القبة كانت ودية مثمرة

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وصف السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز زيارته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة بأنها ودية مثمرة.

وأضاف يلماز بحسب وكالة الأناضول التركية أن الزيارة إلى مدينة القبة جاءت بناء على دعوة وجهها لنا عقيلة صالح.

وأعرب عن استعداد تركيا لجميع أشكال التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات خلال هذه المرحلة، في حال ورود طلب من قبل الأصدقاء الليبيين.

وأوضح. أن المحادثات حول منطقة شرقي ليبيا في الفترة الأخيرة أظهرت تطورا إيجابيا، ووزير الخارجية تشاووش أوغلو لديه نية لزيارة المنطقة الشرقية.

وقال :”نحن نرى ليبيا التي تربطنا معها علاقات تاريخية متجذرة. بلدا واحدا، ولا نفرق بين مناطقها، ونشدد على إيلاء تركيا أهمية لتطوير العلاقات مع كل الأطراف في البلاد”.

وأكد استعداد تركيا توفر الظروف المناسبة، لإعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي، وتقييم استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي.

ولفت يلماز إلى أن التأكيد على تشجيع الشركات التركية لإتمام مشاريعها غير المكتملة والقيام بمشاريع جديدة.

وقال :”نخطط لزيارة مدينة بنغازي في الفترة القادمة، ونؤكد على أهمية المصالحة الوطنية في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد للانتخابات”.