موجة برد في ليبيا الأسبوع القادم

أخبار ليبيا24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث موجة برد في ليبيا خلال الأسبوع القادم. مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي. بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم على المناطق الغربية.

وأوضحت الأرصاد، أن مناطق الساحل الشرقي ستشهد تكاثرا للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

وذكرت، أن فرصة سقوط الأمطار تشمل مناطق الساحل الغربي يوم السبت.

#أخبارليبيا24 |#ليبيا | #طقس| الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ من مساء اليوم على المناطق الغربية. pic.twitter.com/L1oqlrlX93 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) January 21, 2022

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى على مناطق شمال ليبيا. فتوقعت الأرصاد أن تتراوح ما بين (12 – 18) مئوية وعلى مناطق الجنوب ما بين (16-20) مئوية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع أن تشهد المناطق الغربية انخفاضا في درجات الحرارة من مساء اليوم، وتشمل الأجواء الشتوية الباردة خلال الأسبوع القادم معظم البلاد.