مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع الدبيبة عدد من الملفات

21 يناير، 2022 9:32 ص
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أخبار ليبيا24

أجرى، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، لقاءً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وتناول اللقاء، الذي عقد في العاصمة طرابلس، عدد من الملفات المهمة. وذلك في إطار التشاور والتنسيق، من أجل النظر في أمرها.

وبحث ثابت مع الدبيبة، آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وخطة سير عمل المندوبية.

كما بحثا، أهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه  ليبيا، والأمة العربية.

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21 يناير، 2022 9:32 ص
14

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