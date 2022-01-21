مصير مجهول لصيادين ليبيين اثنين قبالة سواحل تاجوراء

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مازال مصير بحارين ليبيين كانا على متن قارب صيد قبالة سواحل تاجوراء مجهولًا، إذ لازالت فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عنهما.

وفور ورود بلاغ عن فقدان كل من عثمان أبو ديب وأسامة أبو لميدة. شرعت عناصر جهاز آمن السواحل والضفادع البشرية وخفر السواحل الزاوية وغطاسي وحدة الإنقاذ البحري طرابلس بهيئة السلامة الوطنية، في البحث عنهما.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن وحدة الإنقاذ البحري باشرت بالبحث عن الصيادين المفقودين. بمنطقة تاجوراء رفقة خفر امن السواحل والضفادع البشرية لقوات البحرية الليبية.

من جانبه ذكر المجلس البلدي تاجوراء أنه في تواصل مستمر مع الجهات المختصة. ذات العلاقة بالإنقاذ البحري والأمن من أجل البحث عن الصيادين بشتى الطرق.

وأكد المجلس، أنه في تواصل مستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة بالإنقاذ البحري. كما أنه في متابعة مستمرة مع كل المستجدات المتعلقة بالبحث عنهما.