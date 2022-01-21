التعاون يعزز صفوفه بمدافع النجم الساحلي التونسي

21 يناير، 2022 4:39 م
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المدافع التونسي حسام سليمان
المدافع التونسي حسام سليمان

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عزز مجلس إدارة نادي التعاون صفوف فريق كرة القدم بالنادي بضم المدافع التونسي حسام سليمان .. ليدعم الفريق خلال مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز .

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على فيسبوك الخبر، حيث كتب “مستمرين لتدعيم الصفوف والاستعداد للمرحلة القادمة بكل قوة” .

وأضاف لنرحب معاً بالوافد الجديد ابن تونس الشقيقة  المدافع الصلب والمتدرج من نادي النجم الساحلي التونسي حسام سليمان .

وختم أهلا بك “حسام ” في القلعة الصفراء نبارك لك شرف ارتداء غلالة نادي البلاد .

ورغم بدايته المتعثرة في الجولات الأربع الأولى من الدوري إلا أن التعاون تماسك ونجح في العودة وتسجيل عدد من الانتصارات . 

ويحتل التعاون المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة جمعها بتحقيق 3 انتصارات وتعادلين وفقدانه لأربع مباريات .

21 يناير، 2022 4:39 م
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