ما حقيقة تحذير الداخلية من تقارير أمنية دقيقة لها تحذر من هجمات “إرهابية” وشيكة

21 يناير، 2022 12:22 م
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أخبار ليبيا 24

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كافة الجهات التابعة لها من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية.

وفي مستند تداولته وسائل إعلام محلية وجهت الداخلية الجهات التابعة لها بتشديد الحراسة.

داعية إلى اليقظة ومراقبة المشبوهين والوافدين ورصد تحركاتهم ورفع الحس الأمني.

وأورد المستند أن تقارير ومعلومات أمنية دقيقة وردت للداخلية تحذر من هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات البشرية.

21 يناير، 2022 12:22 م
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