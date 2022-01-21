لجنة المالية بالنواب تناقش قانون المرتبات الموحدة

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عقدت لجنة المالية بمجلس النواب أمس الخميس بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس. اجتماعاً لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع تضمن إبداء الملاحظات على المقترح المُقدم من اللجنة المشكله. من رئاسة الوزارء بهذا الشأن.

وأشارت إلى مناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والإرتباط مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي. لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل و مرتبات المحافظ.

وفي سياق ليس ببعيد التقى الخميس محافظا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي في إطار العمل على توحيد المصرف.

في حين ذكر، المصرف المركزي، أن الصديق الكبير وعلي الحبري.قاما بتوقيع عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، المصرف المركزي، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف التي أعلنها الكبير والحبري في لقائهما اليوم الخميس.

في حين أوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

‎وقال إن الكبير والحبري أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وبشأن الأوضاع المالية أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه تم إيداع المبالغ المخصصة لمنحة الأولاد للربع الأخير من عام 2021م .. بكافة المصارف العاملة.

في حين أشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن ذلك جاء بدعم من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها .. وبجهد متواصل من وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

في حين أوضحت الوزارة بأنه قد تم اليوم إيداع منحة الأولاد دون سن الثامنة عشر للربع الأخير من العام 2021م بكافة المصارف.