في استطلاع لأخبار ليبيا24.. معارضة شديدة على منح النواب جوازات سفير سياسية لمدى الحياة

أخبار ليبيا24

عارض 100 بالمائة من المشاركين في استطلاع للرأي على القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن منح أعضاء مجلس النواب جوازات سفر سياسية لمدى الحياة.

وأكد جميع المشاركين في الاستطلاع الذي نشرته وكالة أخبار ليبيا24 على رفضهم القاطع لحصول أعضاء مجلس النواب على جوازات سفر سياسية حتى بعد انتهاء مدة عضويتهم.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم (2) لسنة 2022 بتعديل وإضافة حكم للقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وينص التعديل بالفقرة (2) من المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2001 على “منح كل عضو مجلس النواب جواز سفر سياسي. ويحق له والاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس. وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجهم وجوازات سفر خاصة لأبنائهم”.

آراء المعارضين

وانصبت ردود المشاركين على منصتي فيسبوك وتويتر على عدم أحقية أعضاء مجلس النواب في الحصول على جوازات سفر سياسية بعد انتهاء عضويتهم.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع، “هم أصلا لا يستحقون جوازات سفر دبلوماسية”.

وعلق آخر، “لا يصح مطلقاً ولم يحدث في التاريخ مثل هذا التصرف، فعندما تنتهي خدمات أي موظف أو وزير يسلم ما بعهدته للدولة”.

وقال مشارك، “مش معقولة آلله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد”.

وعبر مشارك قائلا، “مفروض حبس. أين النائب العام من هده المهزلة. المفروض التحقيق مع كل النواب كم كان في حسابه من مال وما يملك. قبل أن يصبح عضوا في النواب وكم يملك بعد أن أصبح عضوا ويطبق هذا القانون على جميع المناصب السيادية في دولة مثل الرئاسي والأعلى للدولة والوزراء والسفراء. ومن يثبت عليه السرق يودع في السجن ويرجع المال الذي سرقة”.

لا لا و الف لا شنو هى لعب فروخ هى المفروض ليبيا فيها ٣٠٠ جواز دبلوماسية مش بتزيدهم هو الجواز الازرق مش محترمين زيد الجواز الأحمر وخالص — Fathi Sihpani (@sihpani) January 20, 2022

محاسبة

وقال مشارك، “يحق لهم الخجل من أنفسهم، ولكن الخجل له أناسه. هؤلاء يجب محاسبتهم واسترجاع كل ما نهبوه من المواطن الليبي”.

وعلق مشارك، “مفيش في العالم إلا عند العقول المستهلكة. تخلف وانهيار في كل شيء. ليش خايفين من مسائلة الشعب مفيش إنجازات. أكثر من 7 سنوات مرتبات تفوق الخيال”.

يجب محاكمتهم على كل أفعالهم شي مؤسف جدا ان يكون هناك بشر مثل هؤلاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. — ahmad (@AhmadAlwhe) January 20, 2022

ومن بين التعليقات، قال مشارك، “أولا عضويتهم منتهية من زمان. ثانيا المفروض إحالة على التحقيق طول وقبل وبعد كل شيء الدايم الله”.

وقال مشارك، “لا لا لا. لم يقدموا شيئا للوطن والشعب. حتى مسودة الدستور لم يستطيعوا اعتمادها. هؤلاء عالة على المجتمع الليبي ويبوا جواز سفر دبلوماسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم”.

وقال مشارك آخر، “يحق محاسبتهم بالمحاكم على ما أجرموه في حق الشعب وخيانة الأمانة”.