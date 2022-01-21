شركة “ميتا”: أزلنا حسابات نشأت في تركيا استهدفت ليبيا

21 يناير، 2022 1:18 ص
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شركة ميتا_ليبيا
شركة ميتا_ليبيا

أخبارليبيا24

أعلنت شركة “ميتا” – فيسبوك سابقًا – إزالة 52 شبكة نشأت في أكثر من 30 دولة استهدفت غالبية عمليات التأثير الجماهير المحلية في بلدانهم.

وأوضحت الشركة. أنها أزالت 41 حسابًا على Facebook و 133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حسابًا على Instagram. نشأت في المقام الأول في تركيا.

وأكدت شركة “ميتا” أن هذه الحسابات والصفحات استهدفت بشكل أساسي الأشخاص في ليبيا.

وقالت الشركة :”وجدنا هذه الشبكة كجزء من تحقيقنا الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في ليبيا. المرتبط بتقارير سابقة عن انتحال الهوية”.

وتابعت شركة “ميتا” :”ربطنا هذا النشاط بحزب العدالة والبناء الليبي التابع لجماعة الإخوان المسلمين”.

وذكرت أنها منذ عام 2017، أبلغت عن أكثر من 150 عملية تأثير مع تفاصيل عن كل عملية إزالة للشبكة حتى يعرف الناس التهديدات التي نراها.

21 يناير، 2022 1:18 ص
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