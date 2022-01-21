شرطة بوعطني تعيد سيارة لمواطن من سبها عقب سرقتها من رفيقه

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي. أن مركز شرطة بوعطني نجح في استرجاع سيارة مواطن من مدينة سبها في أقل من 24 ساعة.

وأوضحت المديرية. أن عملية استرجاع السيارة تمت استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن من مدينة سبها أبلغ فيها عن سرقة مركبته نوع هيونداي إنوتراج اللون رصاصي.

وأضافت المديرية. أن المواطن أكد سرقة مبلغ مالى وقدره 3000 دينار وعدد 3 اسطوانات غاز وجواز السفر الخاص به وعدة ميكانيكا.

وبينت. أن المواطن أفاد أيضا أنه عند وصوله من مدينة سبها إلى بنغازي قام باستئجار شقة بطريق النهر. وكان برفقته صديقه من مدينة صبراتة المدعو خ.ج.ع في نفس الشقة.

وذكرت المديرية. أنه عند استيقاظ صاحب الشكوى في الصباح لم يجد صديقه ولم يجد مركبته والمبلغ المالي سالف الذكر.

وأشارت. إلى أنه على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري عن المركبة المسروقة وتم خروج أعضاء التحريات لمكان الواقعة وجمع المعلومات.

ولفتت المديرية. إلى أن معلومات وردت عن مركبة بنفس المواصفات بمنطقة حي السلام وأن مستقلها يقوم ببيع اسطوانات غاز الطهي لأحد المحلات بالمنطقة.

وأوضحت المديرية. أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى مكان تواجد السيارة وتمت مشاهدة المركبة وعند نزول أعضاء التحريات ترك المتهم المركبة ولاذ بالفرار.

وأضافت. أنه تم تمشيط المكان وانتقال أعضاء التحريات وبحوزتهم المركبة إلى المركز واستدعاء مالك المركبة تم التعرف عليها.

وأفادت المديرية. أنه تم العثور داخل السيارة على جواز السفر الخاص به وعدد 3 أسطوانات غاز وعدة الميكانيكا.

وأشارت مديرية الأمن. إلى أنه تم التعميم على المدعو (خ.ج.ع) ولا يزال البحث مستمرًا عنه.