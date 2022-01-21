أصالة : حلقت شعري بطلب من زوجي

أخبار ليبيا 24

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري أن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن هو من طلب منها قص شعرها .. مشيرة إلى أن ”طلباته أوامر“.

وأضافت نصري، 52 عامًا، أنها تعرف زوجها منذ 15 عامًا، فقد كانا أصدقاء بحدود الفن .. ولم يكونا مقرّبين، وكان حديثهما يقتصر على العمل فقط.

تحول سريع

تحول سريع حصل معها تجاهه وهذا التغيّر كان في غضون يوم واحد فقط حسب قولها، وأصبح كل منهما يفكر في الآخر بشكل مختلف.

وعلقت: ”مش عارفة مين سبق الثاني بالشعور وبفكرة الزواج، ولكن إحنا شبه بعض وهو قمر وأكتر من وسيم، أنا عشت فترة في حياتي متعبة ولما أصبحت كويسة حسيت اني بدي أتزوج هذا البني ادم، أنا عاطفية جدا وهو كمان عاطفي أكتر مني ولما صدقت لقيته واتفقنا على الزواج وتزوجنا تاني يوم“.

تغير كبير

وأوضحت الفنانة السورية أنها كانت مصرة على أن تتغير كثيرا عقب زواجها بفائق حسن .. وقد ارتبطت به بمجرد أن طلب منها الزواج، وكانت ابنتها شام هي أول شخص علم بفكرة زواجها.

وأكدت أنهما لم يفكرا في أية حسابات عندما قررا الزواج، كما لم يخططا لأي شيء يتعلق بحياتهما .. حتى في مكان سكنهما إن كان في السعودية مكان إقامة فائق حسن أو في مصر حيث تعيش هناك.

أزمة الطلاق

وتطرقت أصالة في حديثها ببرنامج ”معكم“ مع الإعلامية منى الشاذلي إلى الأزمة التي عاشتها عقب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان .. في بداية 2020 بعد زواج دام 14 عامًا .. وأشارت إلى أن ما عانته كان أكبر من طاقتها وقدرتها.

وكشفت أنها اضطرت للجوء إلى أطباء نفسيين خلال الفترة الماضية، كما خضعت للعلاج بالأدوية لعدة أشهر .. لكن تلك الأدوية قد أثرت عليها بشكل سلبي، خاصة وأنها قررت زيادة جرعة العلاج دون استشارة الطبيب وهو ما تسبب في تعبها وعدم قدرتها على السير.

علاج بالأدوية

كما لفتت إلى أنه في موعد عيد ميلادها اتخذت قرارًا بالتوقف عن تناول الأدوية وتمكنت من التخلص من آثارها واستعادت عافيتها، وبعدها قررت تغيير شخصيتها.

وكانت أصالة قد أعلنت رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن في سبتمبر الماضي.

وفائق حسن هو الزوج الثالث للفنانة السورية بعد رجل الأعمال أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020.