تحذير من موجة وبائية مقبلة لفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من موجة وبائية مقبلة لفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن سجلت أرقام الإصابات زيادة ملحوظة في ليبيا.

وتجاوز معدل الإصابات اليومي للمرة الأولى منذ أشهر، حاجز الألف إصابة يومياً.. فيما ظلت معدلات الوفيات دون زيادة تذكر، وسط تحذيرات من موجة وبائية جديدة مقبلة.

ودعا مدير عام المركز، حيدر السائح، مديري وحدات الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ في عموم ليبيا.. إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحقق من المستندات الصحية الخاصة بالمسافرين “القادمين والمغادرين” بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنافذ.

السائح قال في خطاب وجهه إلى مديري وحدات الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ، الخميس الماضي، إن دعوته تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول المجاورة إلى ليبيا.

وأكد السائح أن خطر الجائحة لا يزال قائماً ويهدد المجتمع؛ ما يستدعي عدم التوقف والاستمرار في كشف الحالات بين المسافرين.