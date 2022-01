بالفيديو.. مراسلة تتعرض للدهس أثناء بث مباشر

تعرضت مراسلة محطة WSAZ الأمريكية، توري يورجي، لحادث دهس بينما كانت تعد تقريرا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع “تويتر”، يورجي وهي تتعرض للدهس خلال بث مباشر، إلا أنها سرعان ما طمأنت المذيع الذي ظهرت علامات الصدمة على وجهه، أنها بخير.

يمكن سماعها تقول: “لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير… لقد صدمتني سيارة لكنني بخير، تيم”.

Penn State grad Tori Yorgey was hit by a car on live television last night and STILL finished her report like an absolute champ

وأضافت بعد أن عادت للوقوف: “كنت تعرضت أيضا للدهس عندما كنت في الجامعة.. نحن جميعا بخير.. هذا آخر أسبوع لي في العمل وظننت أن هكذا أمر سيحصل. لقد مر شريط حياتي أمام عيني”.

هذا ونشرت تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “أشعر بالإطراء من اللطف والتمنيات الطيبة. أنا بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا”.

Wow. I am flattered by the kindness and well wishes. I am feeling fine, just a little sore! Thank you all so much.

For the record: @WSAZirr couldn’t see what was happening in that moment. He is one of the kindest people I know, and was first to call to check on me. pic.twitter.com/kusuDnEvfG

— Tori Yorgey (@toriyorgeytv) January 20, 2022