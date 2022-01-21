العكاري يرجح احتمال زيادة القدرة الإنتاجية للحقول النفطية

أخبارليبيا24

رجح عضو لجنة سعر الصرف مصباح العكاري. احتمال زيادة القدرة الإنتاجية للحقول النفطية وخاصةً عودة بعض الحقول مقفلة منذ فترة.

وأضاف العكاري عبر حسابه على “فيسبوك” 88 دولار للبرميل للأمانة هذه الأخبار لا تتماشى مع سعر الصرف 4.5 دينار”.

وتابع عضو اللجنة :”لو فقط نبتعد عن الأنانية وحب الذات ونتناسى خلافتنا من أجل بلادنا ونوحد مؤسساتنا في ظل هذه الظروف المشجعة. وتتناغم السياسات الثلاثة (نقدية – تجارية – مالية)”.

وختم العكاري منشوره بالقول :”ليبيا أكبر من الجميع يكفي خلافات يدفع ثمنها الوطن والمواطن”.

ووقع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعلي الحبري الخميس عقد توحيد إدارة المصرف المركزي.

وأكد الحبري في تصريحات صحفية أن اللجنة الفنية المختصة في توحيد الإجراءات ستباشر أعمالها، فور توقيع العقد مع شركة المراجعة الدولية “ديليوت”.

وكان الحبري والكبير، قد عقدا، مطلع شهر ديسمبر الماضي، اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بحضور مسؤولي شركة “ديوليت”؛ تمهيدًا لإبرام عقد التوحيد.