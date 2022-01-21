السايح يعلن دخول ليبيا رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون

أخبارليبيا24_متابعات

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك دخول ليبيا رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

واوضح السايح أن هناك زيادة في معدل التكاثر (1.5)R0 وأن الرقم لم تشهده البلاد لاكثر من مدة طويلة تصل الى أشهر.

وتابع السايح أن بهذا المعدل تشهد البلاد الان موجة جديدة من متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن تقسيم البلاد الى مناطق صحية هو الحل لمجابهة هذه الموجة. ومؤكد أنه لايمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد. وأن لكل منطقة خصوصيتها من ناحية انتشار الوباء.

وقال ” قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة اخر شهر يناير، ليس لاننا نعلم الغيب او نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم

الكمامة والتباعد”.

وختام منشور قال “ونتوكل على الله ونعلم جيدا ان الله خير حافظ ولكن وجب علينا الأخد بالاسباب”.

وفي سياق متصل أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، إنه لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

وفي خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم، أكدت الوكيلة ضرورة اعتماد بطاقة التطعيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. وذلك وفقًا للقرار رقم “466” الصادر عن رئاسة الوزراء.

يذكر أن اجتماعا عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم نهاية ديسمبر الماضي مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح.. خلص إلى استمرار الخطة الدراسية الحالية.. بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز.