الرياضة تقرر تأهيل الملعب الكبير لكرة القدم بمركز التدريب الدولي للكشافة في جود دائم

21 يناير، 2022 11:04 ص
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أخبار ليبيا24

قالت، الحركة العامة للكشاف والمرشدات، إن وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، أعطى تعليماته بإعداد المقايسات الهندسية لإعادة تأهيل الملعب الكبير لكرة القدم بمركز التدريب الدولي للكشافة والمرشدات جود دائم.

وذكرت الحركة، أن فرج محمد بن سليم القائد العام للحركة استقبل بمبنى القيادة العامة، الخميس، وزير الرياضة صحبة مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، عبد المطلب الثابت.

وأضافت، أنه تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك بين حركة الكشافة ووزارة الرياضة.

وقالت، إن الجويفي أعطى تعليماته كذلك بإنشاء مبنى إداري بجانب الملعب الكبير في جود دائم. ليكون مركزا مناسبا لإقامة المعسكرات الرياضية للأندية والمنتخبات الوطنية باعتبار أن الإقامة متوفرة ومناسبة للرياضيين.

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21 يناير، 2022 11:04 ص
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