التعليم تجبر العاملين على تلقي لقاح كورونا

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أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما يجبر كل العاملين في القطاع على تلقي لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بدخولهم المؤسسات التعليمية إلا بإبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أعلن الجمعة أن ليبيا دخلت رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

وقال السايح :”زيادة في معدل التكاثر (1.5) R0 لرقم لم نشهده في بلادنا لأكثر من مدة طويلة تصل إلى شهور، وبهذا نشهد الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون”.

وأضاف رئيس المركز :”تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هي الحل لمجابهة هذه الموجة”.

وأكد بالقول :”لايمكن أن نضع شروط شاملة لكل البلاد، فالآن لكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الوباء”.

وتابع :”قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام”.