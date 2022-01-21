التعادل السلبي يحسم لقاء شباب الجبل والهلال

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تعادل فريق الهلال أمام مضيفة شباب الجبل 0-0 الخميس على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

ورغم تعدد الفرص خلال المباراة في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.لم ينجح أي فريق في الوصول لشباك منافسه.

ولم يخسر الهلال في آخر 4 جولات، وتعادل للمرة الثالثة هذا الموسم وسجل شباب الجبل تعادله الثاني تواليا والثاني هذا الموسم.

وبهذا التعادل رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع وأصبح رصيد شباب الجبل 8 نقاط في الترتيب الثامن مؤقتا.