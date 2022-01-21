البدء في إزالة المباني العشوائية بالخمس

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شرعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية الموجودة على شاطئ البحر داخل الحدود الإدارية لمدينة الخمس.

وبحسب بيان الداخلية، شاركت في عمليات الإزالة دوريات مكتب الوسطى بقوة العمليات الخاصة.. رفقة الجهات الأمنية الأخرى بالغرفة المشتركة المشكلة بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة إن هذه المرحلة ستلحقها مرحلتان تختصان بإزالة المباني داخل المخطط العام، والتعديات داخل الغابات التابعة للدولة.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية تأمين دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.. رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى أعمال الإزالة التي تجريها غرفة حصر وإزالة المخالفات والاعتداءات على أملاك الدولة بمدينة الخمس.