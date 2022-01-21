الأوساط الرياضية الليبية تودع “ديمس الصغير”

أخبار ليبيا 24 خاص

ودعت الأوساط الرياضية وكرة القدم الليبية، أمس الخميس، القائد الأسبق بالمنتخب الوطني ونادي الهلال اللاعب الدولي، محمد فرج الرقيق، الملقب بـ “ديمس الصغير”.

وتوفي اللاعب الدولي في مدينة بنغازي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبدأ ديمس الصغير أولى خطواته الكروية مع فريق مدرسة الأمير ناشئا، ثم انتقل لفريق الهلال ولعب في فئة الأشبال.

ونظر لمهارته الكبيرة تم الدفع بـ ديمس الصغير لفريق الهلال بالدرجة الثانية عام 1957.

وشارك مع الفريق في مسابقة الدرجة الأولى موسم 61/62.

وكان اللاعب أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني وبدء مسيرته الدولية في دورة المعرض الدولية موسم 1963 وسجل فيها هدفين في شباك منتخب الجزائر.

ويعد “ديمس الصغير” أحد نجوم الكرة الليبية في الستينيات والسبعينيات.. فهو أول لاعب ليبي يسجل للمنتخب في تصفيات كأس العالم في نسخة المكسيك عام 1970.

وكان الهدف في شباك منتخب إثيوبيا على أرضية ملعب البركة بمدينة بنغازي وَقّاد المنتخب للانتصار بنتيجة هدفين دون رد.

وقاد ليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في عام 1966 و في كأس العرب التي أقيمت بالعراق وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.