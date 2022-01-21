اكتشاف مركبات عضوية على الكوكب الأحمر

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نشر موقع “livescience” تقريرا تحدث فيه عن المسبار “كيوريوسيتي” التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الذي اكتشف بعض المركبات العضوية على الكوكب الأحمر.

وأضاف الموقع أن هذه المركبات يمكن أن تكون علامات على وجود حياة قديمة على المريخ. إلا أن الأمر سيستغرق الكثير من العمل لاختبار هذه الفرضية.

أفاد باحثون في دراسة جديدة أن بعض عينات الصخور المسحوقة التي جمعها المسبار المتجول كيوريوسيتي على مر السنين. تحتوي على مواد عضوية غنية بنوع من الكربون يرتبط هنا على الأرض بالحياة.

وقال بول ماهافي، الذي عمل كمحقق رئيسي لتحليل العينات في مختبر الكيمياء بالمريخ على متن مركبة كيوريوسيتي”نجد أشياء مثيرة للاهتمام على سطح المريخ. لكننا نحتاج حقًا إلى مزيد من الأدلة لنقول إننا وجدنا حياة هناك”.

وسرعان ما كشف فريق كيوريوسيتي أن فوهة غيل كانت بيئة محتملة للحياة منذ مليارات السنين.

ووجد العلماء أن ما يقرب من نصف هذه العينات كانت غنية بالكربون -12، وهو أخف نظيرين للكربون المستقرين، مقارنة بالقياسات السابقة للنيازك المريخية والغلاف الجوي للمريخ.

تم الحصول على هذه العينات عالية الكربون 12 من خمسة مواقع مختلفة داخل فوهة غيل. وكلها تضمنت أسطحًا قديمة تم حفظها جيدًا على مر العصور.