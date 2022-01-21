اجتماع هام في طبرق لحصر سائقي سيارات الإسعاف المرخص لها للدخول للأراضي المصرية

أخبار ليبيا 24-خاص

دعت، غرفة التجارة والصناعة والزراعة، سائقي سيارات الإسعاف إلى ضرورة حضور الاجتماع المهم، يوم الإثنين القادم، في مقر الغرفة في طبرق.

وأوضح، إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، لأخبار ليبيا24. أن الاجتماع سيناقش ما صدر عن اجتماع القاهرة بين مصلحتي الجمارك في كل من مصر وليبيا. والذي كان لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الدور البارز في التنسيق له بتكليف من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وأكد الجراري، أنه سيتم خلال اجتماع الإثنين حصر جميع سائقي سيارات الإسعاف. وإرسال الكشوفات إلى السلطات المصرية لتسهيل مهام دخولهم إلى مصر أثناء تأدية عملهم.

واتفقت، مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية، في اجتماع في القاهرة على عدة نقاط حول حركة تنقل البضائع والأفراد بين الجانبين الليبي والمصري. ومن بين تلك الاتفاقات السماح بدخول سيارات الإسعاف الليبية للأراضي المصرية.