وزير الصحة الأسبق بحكومة الثني يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لليبيا في البرتغال

أخبار ليبيا24

قدم، وزير الصحة الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، الدكتور سعد عقوب، أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ربيلو ده سوزا وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة.

وقالت وزارة الخارجية، إن عقوب أعرب خلال اللقاء الذي عقد على هامش تقديم أوراق اعتماده، عن رغبة دولة ليبيا متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في دعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت، أن عقوب نقل خلال هذا اللقاء تحيات رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية إلى الرئيس البرتغالي.

وقالت، إن رئيس الجمهورية البرتغالية أعرب عن سعادته بهذا اللقاء ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى هذا المستوى الرفيع.

وأضافت، أن الرئيس البرتغالي بعث بتحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي والقيادات السياسية بليبيا.

وقالت، إنه أبدى اهتمامه ومتابعته لتطورات الأوضاع في ليبيا. ورغبة واستعداد جمهورية البرتغال في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا السياسي وتقدمها ورخاء شعبها .

وأضافت، أن رئيس جمهورية البرتغال وجّه دعوة إلى السفير لحضور اللقاء السنوي مع البعثات الدبلوماسية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.