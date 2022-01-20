نورلاند يشيد ببدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

أشاد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند، بإعلان بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، داعيا فريق المصرف على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة.

وبحسب تغريدة السفارة الأمريكية، جاء ذلك عقب اجتماع السفير ريتشارد نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الخميس.

وعقد اللقاء بمكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة التونسية.

ورحب نورلاند خلال الاجتماع بجهود المصرف المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد. بما في ذلك توقيع عقد مع شركة “ديلويت” اليوم لتقديم المساعدة الفنية.

وأشاد نورلاند بالمصرف لقيامه بهذه الخطوة التاريخية التي ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا.

وقال نورلاند: “نشجّع فريق المصرف على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة”.

وفي وقت سابق أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف.

وذلك تتويجاً للجهود التي بُذلت لإنجاز هذه المهمة، وتوقيع عقد مع شركة المحاسبة الدولية “ديلويت” لتقديم خدمات استشارية لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.