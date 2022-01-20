مفوضية الانتخابات تشكل لجنتين لمتابعة أحكام الطعون ومراجعة قوائم تزكية المترشحين للرئاسة

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شكّلت المفوضية العليا للانتخابات لجنتين الأولى لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف. والثانية تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة اسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021.

اللجنة الأولى

وشكّلت اللجنة الأولى من رباب محمد حلب رئيسًا وعضوية آلاء محمد الشيباني وصالح مفتاح عليجة.

وتختص اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية. للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها. ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر (الطعون الانتخابية والاستئناف/ المواد (48)، (49) من قانون انتخاب الرئيس.

وتُقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال (72) ساعة من تاريخ أول اجتماع لها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

اللجنة الثانية

وشكّلت اللجنة الثانية من مختصين بإدارة العمليات. ويُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات.التي يجب أن تتم مراجعتها؛ ويتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.