مصدر: المركزي حول 1077.6 مليون دينار علاوة الأبناء للمصارف

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أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي طرابلس تنتهي من تحويل ما قيمته 1077.6 مليون دينار علاوة الأبناء لحسابات المصارف التجارية.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية. أن حصة مصرف الجمهورية 271 مليون ومصرف الأمان 257 مليون ومصرف التجاري الوطني 170 مليون.

وأوضح أن مصرف الوحدة تحصل على 138 مليون. ومصرف الصحاري 65 مليون ومصرف شمال أفريقيا 64 مليون ومصرف التجارة والتنمية 58 مليون.

وأشار إلى أنه تم تحويل 15 مليون لمصرف الواحة. ومصرف المتحد 13 مليون ومصرف الإجماع العربي 6 مليون ومصرف المتوسط 3 مليون ومصرف السراي 2 مليون.

وأفاد أنه تم تحويل لمصرف النوران 2 مليون والمصرف الإسلامي 2 مليون والمصرف التجاري العربي 1.7 مليون ومصرف الوفاء 1.3 مليون.

أما المصرف الزراعي تحصل على 916 ألف والمصرف الليبي الخارجي 221 ألف ومصرف اليقين 218 ألف ومصرف الخليج الأول 30 ألف ومصرف الأندلس 9300 ألف.