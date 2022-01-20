مداهمة مخزن في الجفارة يحوي كوابل كهربائية مسروقة وضبط شخصين

أخبار ليبيا24

داهمت أجهزة الأمن مخزنا يضم كميات من كوابل الكهرباء المسروقة والقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في منطقة المرابط بالجفارة.

وذكر الإعلام الأمني بجهاز المباحث الجنائية، إن فريق عمل جنوب طرابلس التابع للجهاز. قدم الدعم والإسناد لكل من عناصر وحدة حماية الطاقة الكهربائية وأعضاء وحدة البحث الجنائي جفارة في تنفيذ عملية الاقتحام.

وأكد، أن اللجنة الأمنية المشكلة، بقرار من مكتب النائب العام لمكافحة جرائم سرقة كوابل الكهرباء. تمكنت بدعم وإسناد جهاز المباحث الجنائية بعد تحريات دقيقة على نطاق واسع. من تحديد موقع يشتبه أن يكون مخزنا يتم استخدامه لتجميع الأسلاك والكوابل قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وأضاف، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات اقتحم عناصر اللجنة المكلفة رفقة أعضاء فريق عمل جنوب طرابلس المكان الواقع في منطقة المرابط بالجفارة.

وأكد ضبط كميات كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية منها ما كان على وشك تهريبه على متن سيارتي شحن متوسطتا الحمولة. فضلاً عن القبض على شخصين كانا داخل المخزن أحدهما ليبي والآخر من العمالة الأفريقية الوافدة.

وأوضح، أنه نقل المضبوطات رفقة المقبوض عليهما إلى مقر وحدة حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة الفرناج لاستكمال التحقيقات وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام.