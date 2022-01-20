كريستيانو وسبب حالة الغضب بعد أوامر رانغنيك باستبداله

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وثقت الكاميرات حالة الغضب التي سيطرت على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. بعدما أمر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانغنيك، باستبداله في مباراة “الشياطين الحمر” مع برينتفورد. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين لم يمض وقت طويل على انطلاق الشوط الثاني في مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، مساء أمس الأربعاء. حتى أمر رانغنيك باستبدال كريستيانو رونالدو، في المباراة المؤجلة، ضمن الجولة الـ17.والتي انتهت بفوز اليونايتد على برينتفورد 3- 1.

وبدا الغضب واضحا على وجه رونالدو عندما رأى رقمه على اللوحة الإلكترونية التي يحملها الحكم الرابع. قبل أن يلقي غضبا على الأرض عقب ارتداء السترة على دكة البدلاء، وبدا أنه يتمت بكلمات تعبر عن عدم رضاه عما حدث. وجلس على الدرج المجاور لدكة البدلاء عوضا عن الجلوس على مقاعد الدكة إلى جانب زملائه.

وكان في إحدى الصور، حاول رانجنيك بمعانقة كريستيانو رونالدو إلا أن الأخير أشاح وجهه على الناحية الثانية وأغمض عينيه وألقى سترته على الأرض غاضبا. وهو ما دفع المدرب الألماني للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.

في حين رفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري. بينما تجمد رصيد بريتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.