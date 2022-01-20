قنبلة الموسم .. سيارة كهربائية خارقة تعمل بشحنة واحدة فالشهر

قنبلة الموسم.. السيارة الكهربائية الخارقة وحش السيارات، زاد البحث عن السيارة الكهربائية خلال الفترات الماضية لمعرفة الكثير حولها .. ولا نستطيع نكران أن السيارة الكهربائية ستكون هي السائدة في عالم السيارات مستقبلًا.

ومن هنا ازدادت المنافسة بينها وبين الماركات المعروفة من السيارات الأخرى لذلك تتسابق جميع الشركات على تطويرها وتصنيعها بمزايا أكثر حتى توفر الكثير على عاشقى السيارات من الأمور التي نوضحها لكم خلال موضوعنا حيث سنسلط الضوء على مكوناتها الأساسية وكذلك مميزاتها ومواصفات لتكون على دراية كافية بما أنت مقبل عليه في حال رغبتك في شراء سيارة تعمل بالكهرباء.

التقنيات والإمكانيات

يتم شحن السيارة الكهربائية في المنزل بدل من الوقود حيث يتوقف تشغيلها على البطاريات لتحريك العجلات .

تسير السيارة الكهربائية لمسافات طويلة قد تتعدى 200 كم بشحن البطارية مرة واحدة فقط، كما يوجد البعض منها يسير من 40 حتى 80 كم ويتوقف الأمر على حجم ووزن البطارية وكذلك طريق السائق .

ستجد أن السيارات الكهربائية لا تصدر أدخنة لذا فهي أقل تلوثا للبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود.

تتميز بانخفاض تكلفة شحنها في المحطات الخاصة بالشحن وذلك على عكس السيارات الآخرى التي تحتاج للكثير من الوقود .

لا تحتاج صيانتها لكثير من المصاريف لاعتمادها على الكهرباء في عملية الشحن وليست بحاجة للوقود .

السيارات الكهربائية لا تصدر دخانًا، وإذا مرت سيارة كهربائية بالقرب منك ولم ترها فلن تشعر أن شيئًا قد مر بشكل أساسي لأن محركاتها بسيطة ولا تحتوي على مكونات تصدر ضوضاء عند العمل معًا.

مكونات السيارة الكهربائية