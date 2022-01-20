بحث تعزيز التعاون الصحي وحل المختنقات بين ليبيا والأردن

أخبار ليبيا24

عقد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا في عمّان، مع نظيره الأردني الدكتور فراس أبراهيم الهواري.

وحضر، الاجتماع السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، ومختصين من الوزارتين ورئيس المكتب الصحي بالسفارة.

وقالت، السفارة الليبية بالأردن، إن الجانبان تطرقا إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، والسياحة العلاجية، وضرورة العمل المكثف لمعالجة المختنقات والمشاكل والتراكمات التي تعيق التعاون في هذا المجال.

وأضافت، كما تم التطرق إلى تسهيل إجراءات قبول حالات العلاج من المواطنين الليبيين. وتطوير التعاون في مجال التدريب الطبي وتبادل الخبرات.

وذكرت السفارة، أن الزناتي أكد للجانب الأردني على أهمية معالجة هذا الملف وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين ويوفر العلاج للمواطن الليبي بشكل ميسر.