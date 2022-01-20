انفوجرافيك | أكبر 10 دول أفريقية إنتاجا للنفط الخام في 2021
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جاءت ليبيا ثانيًا بين أكثر عشر دول أفريقية إنتاجا للنفط الخام خلال عام 2021 بحسب تقارير اقتصادية حول إنتاج القارة السمراء للنفط الخام.
وأوضحت التقارير إن نيجيريا تصدرت قائمة الدول الأفريقية لإنتاج النفط خلال العام الماضي تلتها ليبيا ثم أنغولا والجزائر ومصر والكونغو والغابون وغانا وغينيا الاستوائية ووتشاد.
وهذا انفوجرافيك إنتاج الدول العشر الكبرى إنتاجا للنفط في أفريقيا في 2021:
نيجيريا: 1.27 مليون
ليبيا: 1.21 مليون
أنغولا: 1.11 مليون برميل
الجزائر: 959 ألف برميل
مصر: 559 ألف برميل
جمهورية الكونغو: 253 ألف برميل
الغابون: 188 ألف برميل
غانا: 176 ألف برميل
غينيا الاستوائية: 71 ألف برميل
تشاد: بلغ انتاجها 70 ألف برميل