الكبير والحبري يوقعان على عقد بشأن إعادة توحيد المصرف المركزي

أخبار ليبيا24

التقى اليوم الخميس محافظا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي في إطار العمل على توحيد المصرف.

وذكر، المصرف المركزي، أن الصديق الكبير وعلي الحبري.قاما بتوقيع عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، المصرف المركزي، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف التي أعلنها الكبير والحبري في لقائهما اليوم الخميس.

وأوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

‎وقال إن الكبير والحبري أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.