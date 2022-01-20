الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات

أخبار ليبيا 24

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات وذلك لمدة 6 أشهر. وفق كتابه إلى مدير عام مصلحة الجمارك.

ووفق الكتاب الذي نشرته الوزارة، اليوم الخميس، أوضح الحويج أن هذا الإجراء يأتي مراعاة للأسر ذوي الدخل المحدود.

وحرصًا على السياسات الاقتصادية القائمة على عدالة المنافسة ومنع الاحتكار ولدواعي المصلحة العامة.

واستند الحويح في ذلك على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتقرير استثناء في استيراد بعض السلع.

وأيضا كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم (54/م م ر/22/خ) المؤرخ في 20 يناير الجاري بشأن استثناء سيارات الركوبة والنقل الخفيف عند استيرادها من شرط تحديد سنة الصنع.

وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021، بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور استيرادها، وإلى القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.

وفي 10 يناير الجاري، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، استثناء سيارات النقل والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات. عند الاستيراد من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر الذي اشترطه قانون أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة. وذلك حسب القرار الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة.

ويأتي خطاب وزير الاقتصاد عقب خطب وجهه له مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء طالبه فيه باستثناء سيارات الركوبة والنقل والخفيف.