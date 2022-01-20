استطلاع | آراء متباينة.. زيارة الوفد البرلماني إلى تركيا بين الموافقة والرفض

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

لاقت زيارة وفد مجلس النواب إلى تركيا ولقائهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك ردود أفعال متباينة بين المسؤولين والسياسيين الليبيين بين المؤيد والرافض للزيارة.

وعلل الوفد تلك الزيارة لها رسالة استثنائية خاصة من ناحية التوقيت مشيرين إلى أنهم توصلوا إلى تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين.

تسهيل إجراءات السفر

وأشار الوفد حينها أن الزيارة ساهمت في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين.

وأنه تم الاتفاق على فتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية بدون استثناء بين مطار بنينا الدولي ومطار إسطنبول الدولي.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “عقب زيارة وفد مجلس النواب إلى تركيا وعقده عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك.. هل تشهد المنطقة الشرقية عودة العلاقات مع تركيا”.

تغير المواقف السياسية

رفض بعض المشاركين في الاستطلاع تلك الزيارة حتى وصل بالبعض منهم قذف النواب بالخيانة، حيث تقول، سمو النفس: “هم مجموعة مرتشين وخونة”.

وفي رد آخر لم يستغرب المشارك، أحمد العوامي، تلك الزيارة قائلا: “السياسة توقع منها أي شيء”.

مصالحهم فوق كل اعتبار

أما المشارك، ارحومة العلاقي قال: “ليس لدى الوفد غيرة على الوطن.. همهم المال والمنصب.. فهو فوق كل اعتبار”.

وأظهر المشارك Fouad Saleh Ali رفضه لزيارة قائلا: “الاستعمار التركي واتفاقية الحدود البحرية.. ما الذي غيركم”.

من جانبها قالت Fowzia Ahmed عن الزيارة متساءلة :”متى انقطعت العلاقات مع تركيا”.

مصالح

أما المشارك خالد خالد فرأى أن الزيارة عادية جدا ولكن بشروط حيث قال: “إذا كانت تركيا تريد أن تتخلى عن قتال الجيش الوطني وتبحث عن مصالحها الاقتصادية الزيارة ممكنة”.

كما أيد المشارك، أحمد الورفلي، الزيارة قائلا: “نعم بكل تأكيد، لأن أي دولة مصلحتها مع الشريك التركي الذي أصبح قوة عسكرية وسياسية”.

من جانبها أعربت المشاركة Hëndä Ýü عن رفضها للزيارة قائلة: “النواب ذهبوا إلى تركيا لمصالحهم لا مصالح المنطقة الشرقية كالعادة”، وفق قولها.

وقالت المشاركة Nora Alsoud “موافقة أعضاء الزيارة على اتفاقية بيع البحر إلى تركيا هي خيانة للوطن”.

أما المشارك، علي الحصان، قال: “ليبيا منذ زمن تعد علاقتها مع تركيا جيدة فكيف إذا كات تركيا دولة متقدمة على دول أفريقية وعربية”.