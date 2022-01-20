أكثر من 1300 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سجّلت ليبيا 1331 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و15 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح، المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 401.444 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 386967 والوفيات حتى الآن 5889 وفاة.

إحصائية النصف الأول من يناير 2022

وأظهرت إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 7771 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين من شهر يناير 2022.

وبيّنت الإحصائية أن الإصابات المؤكدة جاءت بعد إجراء اختبارات (بي سي آر) على 63557 عينة على مستوى البلاد. بمعدل إيجابية بلغت نسبته 12.2 بالمائة من إجمالي العينات.

وسجل المركز الوطني خلال تلك الفترة 144 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 35279 والجرعة الثانية 29307.