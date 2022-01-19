ويليامز: على مجلس النواب التركيز على الانتخابات وليس تغيير الحكومة

19 يناير، 2022 9:20 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن مجلس النواب يجب أن يركز على العملية الانتخابية بدلا من السعي لتغيير الحكومة.

وأكدت وليامز في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

 وأيضا اختيار حكومة تمثيلية بالكامل، ومنتخبة ديمقراطيًا، وليس انتقالية، وتتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات.

ولفتت ويليامز النظر إلى أن صلاحيات مجلس النواب تتضمن تغيير الحكومة الحالية ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وأضافت ويليامز أن إنهاء سلطة الحكومة الحالية يأتي ضمن اختصاصات البرلمان الليبي.

وأشارت إلى أن-هناك اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، وهي ما يحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.

19 يناير، 2022 9:20 ص
36

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