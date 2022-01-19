وليامز: صلاحيات البرلمان تتضمن تغيير الحكومة الحالية

أخبارليبيا24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إن صلاحيات البرلمان تتضمن تغيير الحكومة الحالية.

واستطردت الحكومة في تصريحات لسبوتينك أن تغيير الحكومة يتم بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وأضافت أن إنهاء الحكومة من اختصاصات البرلمان، لكن الاتفاقات المعترف بها دوليًا والتي وقعها الليبيون تحدد النصاب القانوني اللازم لذلك.

وأشارت وليامز إلى أنه لاتوجد أي رغبة لدى الليبيين بالعودة إلى الحرب، والانتخابات هي مفتاح الحل.

وحثت المستشارة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح للتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة سواء كان ذلك من صلاحيات البرلمان أم لا.

وأكدت أن ما يحتاجه الليبيون هو القدرة على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار حكومة منتخبة تتمتع بالسيادة وتساعد في توحيد المؤسسات.