نشوب حريق في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة

أخبار ليبيا 24

قال المجلس المحلي تاورغاء أن حريقا شب أمس الثلاثاء في ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بمدينة ترهونة.

وقال المجلس المحلي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، أن الحريق قضى على كافة ممتلكات خمس أسر.

وأشار إلى أن الحريق شب في ممتلكات عدد من المقيمين في المخيم البالغ عددهم 21 عائلة ممن تعذر عودتهم لتاورغاء، بسبب دمار منازلهم.

وكذلك عدم حصولهم على جبر الضرر عن ممتلكاتهم التي تساهم في عودتهم وصيانة منازلهم.

ودعا المجلس وزارة الإسكان إلى تطبيق قرار الحكومة رقم 375 لسنة 2021.

والذي يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها وإنهاء حالة المخيمات.